Сенат США отложит законопроект о санкциях против РФ после заявлений Трампа

Лидер республиканцев Джон Тьюн отметил, что президент Соединенных Штатов собирается самостоятельно реализовать часть разработок

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США воздержится от продвижения законопроекта об ужесточении санкций в отношении России после заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении ввести импортные пошлины против РФ в случае отсутствия договоренностей об урегулировании на Украине. Об этом заявил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота).

"Похоже, что сейчас президент собирается попытаться сделать часть этого самостоятельно", - приводит его слова газета Politico. "Если на каком-то этапе президент придет к выводу о том, что это будет разумным и придаст ему дополнительный вес и рычаги, которые необходимы ему в этих переговорах [...], то мы сделаем это. Мы будем готовы", - добавил Тьюн.

"Мы будем стараться изо всех сил [...], будем согласовывать стратегию с Белым домом и, конечно же, с Палатой [представителей]", - указал сенатор.

Законопроект об ужесточении антироссийских санкций представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.