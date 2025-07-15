В Израиле религиозные партии вышли из правящей коалиции из-за споров об армии

Один из духовных лидеров фракции "Дегель ха-Тора" раввин Дов Ландо дал указание о выходе из-за промедления с принятием закона об освобождении ортодоксов от призыва

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Израильская правящая коалиция, состоящая из крайне правых и ультрарелигиозных политических сил, вновь столкнулась с кризисом из-за споров о призыве в армию иудеев-ортодоксов, которые сейчас фактически освобождены от воинской повинности. Вечером 14 июля две ультраортодоксальные партии объявили о решении покинуть правительство и коалицию.

Как сообщила гостелерадиокомпания Kan, один из духовных лидеров партии "Дегель ха-Тора" ("Знамя Торы") раввин Дов Ландо дал однопартийцам указание немедленно выйти из коалиции из-за промедления с принятием закона об освобождении ортодоксов от призыва. Вслед за этим о намерении выйти из коалиции объявила еще одна ортодоксальная партия "Агудат Исраэль" ("Союз Израиля"). Вместе они образуют парламентский блок "Яхадут ха-Тора" ("Объединенный иудаизм Торы") и в общей сложности имеют 7 депутатских мандатов в 120-местном парламенте.

Еще одна ортодоксальная партия из правящей коалиции - сефардская ШАС (11 мандатов) - происходящее пока не комментирует. С уходом блока "Яхадут ха-Тора" она остается единственной партией ортодоксов в коалиции.

В прошлый раз правящая коалиция в Израиле была на грани раскола в первой половине июня из-за того же закона о призыве ортодоксов. Тогда объединенная оппозиция вынесла на голосование законопроект о роспуске Кнессета (парламента), но фракции ортодоксов в итоге отказались его поддержать. В ходе интенсивных консультаций в последний момент перед голосованием они получили сигнал о неуместности развала коалиции из-за неназванных "серьезных соображений в сфере безопасности". На следующий день после этого, 13 июня, Израиль начал 12-дневную военную кампанию против Ирана.

Состав коалиции

Нынешнее правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года по итогам парламентских выборов в ноябре того же года. Коалиция создана вокруг правой партии "Ликуд", которую возглавляет Нетаньяху. Она получила 32 из 120 мест в Кнессете и образовала самую крупную фракцию в парламенте, а Нетаньяху на правах ее лидера получил от президента страны Ицхака Герцога мандат на формирование правительства.

В состав кабмина вместе с ней вошли крайне правые и ультраортодоксальные политические силы. В общей сложности коалиция сейчас контролирует 67 из 120 мест в Кнессете. В случае выхода из ее состава всех ортодоксальных фракций она утратит парламентское большинство, что может привести к роспуску парламента и назначению новых выборов.