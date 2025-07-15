Посол Японии: Токио пока не планирует смягчать визовый режим для россиян

Списки документов для подачи заявления на визу регулярно пересматриваются, отметил Акира Муто

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Япония пока не намерена смягчать визовый режим для граждан России, но списки документов для подачи заявления на визу регулярно пересматриваются. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Японии в Москве Акира Муто.

"На данный момент планов по смягчению визового режима для россиян у нас нет, но мы регулярно пересматриваем списки конкретных документов, которые требуется предоставить при подаче заявления на визу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Посол добавил, что статистика по проценту отказов на получение визы не ведется, но их количество крайне ограниченное, за исключением "особых случаев".

Акира Муто также рассказал, что в 2024 году Японию посетили 100 тыс. россиян, 85 тыс. из которых - в качестве туристов. "В 2025 году число поездок россиян в Японию с января по май уже составило 72 тыс. человек, поэтому ожидается, что к концу года оно достигнет примерно 150 тыс. человек", - указал посол.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 по мск.