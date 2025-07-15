Посол Японии в РФ заверил, что Токио не занимается отменой русской культуры

Уважение японцев к русской культуре остается неизменным, сказал Акира Муто

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Интерес к русской культуре в Японии сохраняется даже в трудные времена, и Токио не намерен ее отменять. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Японии в Москве Акира Муто.

Дипломата спросили, можно ли считать, что Япония не присоединялась к кампании по отмене русской культуры. "Даже в условиях нынешней непростой международной обстановки между нашими странами-соседями существуют общие интересы и задачи, и для их решения важно способствовать взаимопониманию путем продолжения коммуникации. В частности, мы считаем важным продолжать культурные обмены между народами двух стран и гуманитарные связи, в первую очередь молодежные", - ответил он.

Посол отметил, что даже в нынешней сложной ситуации правительство Японии продолжает прием студентов из России по государственной стипендии, прием по линии программы JET, приглашения в Японию на краткосрочной основе в рамках японо-российской программы молодежных обменов (поездки для изучения японского языка), приглашения в Японию молодых исследователей, а также продолжает организовывать небольшие японские культурные мероприятия, направлять японских преподавателей японского языка в российские вузы в онлайн-формате.

По его словам, количество студентов-стажеров из РФ, посетивших Японию по правительственной стипендии, за последние три года составило около 80 человек, а в рамках программы молодежных обменов за последний фискальный год Япония приняла более 120 человек. "Таким образом, мы приглашаем в Японию много молодых россиян", - указал он.

Акира Муто рассказал, что ежегодно с 2006 года я Японии проводится Фестиваль российской культуры, в прошлом году в его рамках на гастролях в стране побывала труппа Московского художественного театра (МХТ имени А.П. Чехова), показавшая чеховскую "Дуэль". "Фестиваль российской культуры проводится и в этом году: в апреле он открылся совместным выступлением молодых японских и российских музыкантов. Насколько мне известно, в течение всего года в Японии будут идти мероприятия, знакомящие с русской музыкой, балетом и танцами, кинематографом, литературой и так далее", - пояснил дипломат.

Глава японского диппредставительства в Москве добавил, что "любовь россиян к японской культуре, а также любовь и уважение японцев к русской культуре остаются неизменными и важно, чтобы культурные обмены между двумя странами и гуманитарные связи, особенно между молодыми людьми, продолжались даже в нынешней сложной ситуации".

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.