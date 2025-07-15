Посол Японии: исход ситуации вокруг Украины определит также судьбу Азии

Безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы, сказал Акира Муто

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы, исход ситуации вокруг Украины окажет очень большое влияние на Восточную Азию. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Японии в Москве Акира Муто.

"Хочу напомнить, что в итоговом заявлении председателя саммита G7, прошедшего в июне в Канаде, была выражена поддержка усилиям президента [США Дональда] Трампа по достижению справедливого и прочного мира на Украине. Как заявил премьер-министр [Японии] Сигэру Исиба, безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы, поэтому исход ситуации вокруг Украины окажет очень большое влияние на Восточную Азию", - отметил глава японского диппредставительства.

51-й саммит Группы семи проходил с 15 по 17 июня в Канаде. В нем участвовали лидеры всех стран объединения: Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Президент США Дональд Трамп досрочно покинул форум. Как напомнил NHK, июньская встреча глав стран "семерки" завершилась без принятия совместного заявления по Украине.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.