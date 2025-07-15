Spiegel: Запад недоволен умеренностью Трампа относительно России

Президент США относится к вопросу урегулирования конфликта на Украине с учетом выгоды для своей страны, что не устраивает европейскую общественность, сообщила газета

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Негативные высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России были недостаточно радикальными, а помощь Украине со стороны США оказалась меньше, чем первоначально ожидал Запад. Такое мнение выражает в своей аналитической статье немецкая газета Der Spiegel.

"Да, Украина, вероятно, получит столь необходимую военную технику в ближайшее время. Однако [президент РФ] Владимир Путин в очередной раз выиграл время, - считает издание, - в Вашингтоне и ряде столиц Европы ожидания были другими".

По словам Der Spiegel, глава вашингтонской администрации относится к вопросу урегулирования конфликта на Украине с учетом выгоды для США, что не устраивает европейскую общественность. Также газета обращает внимание на то, что информация о количестве поставляемого Киеву вооружения расплывчатая, а та техника, о которой известно, будет оплачиваться не из бюджета США, а в основном наоборот, давать дополнительную выгоду американской стороне посредством оплаты техники и поставок за счет стран-членов ЕС.

Кроме того, как указывает издание, Трамп также не стесняется делать комплименты Путину, не смотря на заявления о том, что он им недоволен.