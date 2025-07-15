Посол Японии в РФ: страна не поставляет летальное оружие Украине

Акира Муто констатировал, что "помощь Японии Украине осуществляется в формате, соответствующем конституционно-правовым требованиям и нормам страны"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Япония следует своим принципам, которые не позволяют ей поставлять летальное оружие Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Японии в Москве Акира Муто.

"Три принципа передачи оборонного снаряжения и технологии, которым Япония следует при передаче оборонного оборудования иностранным государствам, не допускают передачи Украине летального оружия, и наша страна действует в соответствии с данными правилами", - сказал дипломат.

Акира Муто констатировал, что "помощь Японии Украине осуществляется в формате, соответствующем конституционно-правовым требованиям и нормам страны, и реализуется мирными средствами". Он уточнил, что речь идет о "гуманитарной помощи, помощи в восстановлении и реконструкции, а также помощи в разминировании".

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.