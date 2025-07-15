Экс-премьер Молдавии счел реформу адвокатуры попыткой Санду узурпировать власть

Союз адвокатов республики объявил о начале всеобщей забастовки с 15 июля в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом

КИШИНЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) вместо реформы юстиции захватывают судебную систему Молдавии для расправы над оппозицией перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент. Об этом заявил бывший премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, комментируя всеобщую забастовку, которую проводит 15 июля Союз адвокатов республики в знак протеста против принятых парламентом поправок в закон об адвокатуре, которые ставят профессиональное сообщество в зависимость от власти.

"Мы поддерживаем справедливые требования адвокатов. Их забастовка - это не каприз, а отчаянный протест против попыток сломать хребет системе правовой защиты. <...> Адвокаты - это не просто юристы. Это последняя защита граждан от произвола. Именно поэтому нынешний режим ПДС так боится их: независимый адвокат мешает фабриковать дела, удерживать людей за решеткой по политическим мотивам и превращать правосудие в репрессивный механизм. Попытка навязать так называемую "реформу" адвокатуры без учета мнения профессионального сообщества - это не реформа, а узурпация. Это удар по конституции, по самим принципам правового государства, которым власть так любит прикрываться на форумах с кураторами", - написал Тарлев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Санду и ее партия "борются не с преступностью, а с теми, кто мешает ей быть вне закона".

Союз адвокатов Молдавии объявил о начале всеобщей забастовки с 15 июля в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом. Согласно заявлению союза, законодательные инициативы, которые предложила власть, угрожают независимости адвокатуры и превращают ее в "политически подчиненную структуру". В частности, предлагается наделить министерство юстиции правом назначать членов в Комиссию по этике и дисциплине, а также в Лицензионную комиссию, усиливая государственный контроль, ограничить сроки полномочий членов Совета союза адвокатов одним мандатом.

Расправа с оппозицией

Ранее Санду и ее партию обвинили в захвате системы юстиции и другие оппозиционные партии, среди которых Партия социалистов, Партия коммунистов, а также блок проевропейских партий "Альтернатива". Со своей стороны власти запретили деятельность ряда партий, арестованы десятки активистов, без суда приостановлено вещание 15 телеканалов, заблокированы более 50 СМИ, которые предоставляли слово оппозиции. По инициативе Санду был создан центр "Патриот" для борьбы с якобы "изменниками родины", блокирующими курс на евроинтеграцию, появился аналог украинского центра "Миротворец", в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть. По словам бывшего президента и лидера оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона, все госорганы страны, включая спецслужбы, судебную систему, парламент, правительство и администрацию президента, существуют на деньги неправительственных организаций, финансируемых Западом.