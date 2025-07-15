МИД КНР: Китай и Россия поддерживают тесные контакты для противодействия вызовам

Официальный представитель министерства Линь Цзянь отметил, что взаимодействие между Пекином и Москвой в подобном ключе нацелено на своевременную реализацию договоренностей, достигнутых лидерами двух стран

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Власти КНР и России на всех уровнях поддерживают тесные контакты, чтобы сообща противодействовать вызовам в условиях сложной международной обстановки. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

"Китай и Россия на всех уровнях поддерживают тесные и беспрепятственные контакты, <…> что способствует совместному реагированию на вызовы, связанные с нестабильностью и переменами", - подчеркнул он на брифинге, комментируя недавно состоявшуюся встречу председателя КНР Си Цзиньпина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Как уточнил официальный представитель, взаимодействие между Пекином и Москвой в подобном ключе нацелено на своевременную реализацию договоренностей, достигнутых лидерами двух стран. По его словам, тем самым Китай и Россия содействуют совместному развитию.