Politico: минимум 160 грузовиков скоро доставят помощь от ЕС в Газу

По данным издания, контроль будут осуществлять спецпредставитель ЕС по Ближнему Востоку Кристоф Биго, представители ООН и израильские официальные лица

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Евросоюз ожидает, что по меньшей мере 160 грузовиков с гуманитарной помощью смогут въехать в сектор Газа через 8 дополнительных пунктов пропуска в ближайшее время. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на неназванного представителя ЕС.

По его данным, контроль за доступом помощи в анклав будут осуществлять спецпредставитель ЕС по Ближнему Востоку Кристоф Биго, представители ООН и израильские официальные лица. Отмечается, что некоторые дипломаты ЕС высказали мнение, что контроль со стороны сообщества за этим процессом является "ключевым моментом".

Ранее издание Politico сообщило, что ЕС рассматривает возможность приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем в связи с ситуацией вокруг Газы. Ожидается, что главы МИД стран ЕС обсудят возможные меры 15 июля. В этот же день Израиль должен представить отчет об улучшении гуманитарной ситуации в секторе Газа.