WP: ультиматум Трампа поможет России продвинуться в Сумской области

Как указывает издание, за это время российские войска смогут расширить наступательную операцию в направлении Красноармейска

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Оглашенный президентом США Дональдом Трампом срок в 50 дней для урегулирования украинского конфликта даст России стратегическое преимущество в конфликте с Украиной. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Как указывает издание, за это время российские войска смогут расширить наступательную операцию в направлении Красноармейска (украинское название - Покровск), который является стратегическим логистическим узлом. Его переход под контроль России станет для нее крупной победой и приблизит присоединение всей Донецкой области, отмечает газета.

Кроме того, как утверждает WP, российские войска продолжают продвигаться на сумском направлении, где стремятся создать "буферную зону для защиты Курской и Белгородской областей от украинских вторжений".