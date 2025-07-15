МИД КНР: санкционное давление на Россию не способно решить "проблему Украины"

Для урегулирования нужны переговоры, подчеркнул официальный представитель ведомства Линь Цзянь

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Антироссийские санкции Соединенных Штатов не способствуют урегулированию украинского конфликта, это можно сделать только путем диалога и переговоров. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай выступает решительно против любых незаконных односторонних санкций и юрисдикции "длинной руки", тарифные войны и давление не помогут решению проблемы, - подчеркнул он на брифинге, комментируя предложение американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) ввести пошлины в размере 500% в отношении России и ее партнеров. - Мы считаем, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса".

Как уточнил китайский дипломат, Пекин всегда занимал четкую и однозначную позицию по вопросу Украины. "Надеемся, что все стороны будут способствовать созданию благоприятной атмосферы для политического урегулирования украинского кризиса, создадут необходимые условия и будут предпринимать больше конструктивных шагов по примирению сторон и содействию переговорам", - подытожил он.

Президент США Дональд Трамп 14 июля пообещал применить новые санкции в отношении России, если в течение 50 дней не будет прогресса в сделке по Украине. В то же время он назвал бессмысленной идею ввести в отношении РФ и ее партнеров пошлины в 500%, которые предложил Линдси Грэм.