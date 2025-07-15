NYT: Киев может прождать нового оружия от США годы

На его производство уйдет время, отмечает издание

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Украина может прождать новые американские вооружения месяцы и годы. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на данные экспертов.

Их оценки основываются на слабой военной промышленности Европы, которая не может сама обеспечить Украину необходимым количеством оружия и поэтому, согласно договоренностям между Соединенными Штатами и НАТО, будет вынуждена платить Вашингтону за производство вооружений для Киева. На производство уйдет время, поэтому Украине придется долго ждать оплаченную европейскими странами технику.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.