NYT: угрозы США не изменят планов России

Это связано с тем, что РФ имеет преимущество на поле боя, отмечается в газете

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Новые поставки американского оружия Киеву и угроза президента США Дональда Трампа ввести санкции против РФ в случае отсутствия договоренностей по Украине не изменят планов России, так как она обладает преимуществом на поле боя. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на мнение экспертов.

"Увеличение помощи Украине вряд ли существенно изменит баланс сил на поле боя", - считает старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавано.

Эксперт назвала справедливой позицию руководства РФ, которое "полагает, что Россия имеет преимущество на поле боя, а США и Европа не могут оказать на нее существенного давления". По ее словам, "ультиматум Трампа" не изменит расчеты Москвы.

При этом Кавано выразила уверенность, что осенью, после окончания, по ее мнению, активной фазы боевых действий "может появиться окно возможностей для проведения переговоров".