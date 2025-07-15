Глава МИД Словении усомнилась в способности ЕС оплатить оружие для Киева

Таня Файон отметила, что все задаются вопросом, где Евросоюз возьмет эти средства

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. План поставок американского оружия Украине за счет Евросоюза вызывает вопрос, где Европа возьмет необходимый для этого объем средств. Об этом заявила глава МИД Словении Таня Файон по прибытии на встречу глав дипломатических ведомств ЕС.

"Все, с кем мне удалось поговорить об этом, сначала задаются вопросом: откуда ЕС возьмет эти средства. Так что это вопрос без ответа", - прокомментировала она слова президента США Дональда Трампа о поставках оружия Киеву за счет Евросоюза.

Трамп 14 июля заявил, что Вашингтон решил и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.