Дания выразила готовность оплатить поставку ВСУ систем Partiot

Глава МИД страны Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что ЕС близок к принятию 18-го пакета антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Дания готова финансировать поставки американских систем противоракетной обороны Partiot Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен перед встречей с коллегами в Брюсселе.

"У нас самих нет таких систем, как Patriot. Если будет решено их поставлять, а мы абсолютно готовы это делать, - это будет финансирование. Нам предстоит выработать детали: это могут быть закупки Украины <...> или прямая оплата США. Самое главное, что Америка готова поставлять это необходимое оружие", - сказал министр.

Политик также добавил, что ЕС близок к принятию 18-го пакета антироссийских санкций, предусматривающего снижение потолка цен на нефть с $60 до $45 за баррель. "Мы очень, очень близки. Не знаю, случится ли это сегодня или завтра, но я убежден, что мы близки", - подчеркнул он.

За последние три года Дания направила Киеву около €9 млрд на военную помощь и около €867 млн - на гражданскую.

Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что Вашингтон решил и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Правительство США предполагает, что в рамках новой сделки с НАТО союзники по альянсу закупят для Киева американское вооружение на общую сумму около $10 млрд, рассказал портал Axios. CNN со ссылкой на источники сообщил, что, помимо комплексов Patriot, США могут также передать странам НАТО для последующей переправки на Украину ракеты малой дальности и боеприпасы для гаубиц.