В МО Сирии призвали прекратить огонь на юге страны

Допускается только ответ на действия незаконных формирований в рамках пресечения их провокаций, заявил министр обороны республики во временном правительстве Мурхаф Абу Касра

КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Режим прекращения огня объявлен в сирийском городе Эс-Сувейда. Соответствующий приказ отдал министр обороны Сирии во временном правительстве Мурхаф Абу Касра.

"Всем подразделениям, действующим в городе Эс-Сувейда, приказываем полностью прекратить огонь. Допускается только ответ на действия незаконных формирований в рамках пресечения их провокаций", - написал Абу Касра в X. Он отметил, что данное решение было принято "по согласованию с представителями городской администрации".

Командующий военной полицией Минобороны Сирии Али аль-Хасан объявил, что его подразделение в настоящий момент находится в Эс-Сувейде, въезд в город временно запрещен.

Столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны вспыхнули в провинции Эс-Сувейда 13 июля. В ходе ожесточенных перестрелок погибли по меньшей мере 46 друзов, 28 бедуинов и 4 мирных жителя. Потери правительственных сил, направленных из Дамаска на юг для прекращения конфликта, составили 18 бойцов.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.