Глава МО Израиля назвал удары на востоке Ливана "сигналом" для "Хезболлах"

Исраэль Кац отметил, что атаки означают недопустимость восстановления его боевого потенциала через укрепление сил специального назначения "Радван"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Удары израильских ВВС по военным лагерям в долине Бекаа на востоке Ливана являются "четким сигналом" движению "Хезболлах" о недопустимости восстановления его боевого потенциала через укрепление сил специального назначения "Радван" этой шиитской организации. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Удары в Ливане - четкий сигнал движению "Хезболлах", которое планирует восстановить с помощью сил "Радван" свой потенциал для проведения атак на Израиль. Это также сигнал ливанскому правительству, которое несет ответственность за соблюдение соглашения [о прекращении огня в Ливане]", - заявил Кац. Высказывания министра обороны цитирует портал Ynet.

Кац добавил, что Израиль "ответит с максимальной силой на любые попытки восстановления потенциала и позиций" движения "Хезболлах". По его словам, израильская армия также "будет наносить удары по каждому террористу для предотвращения любой угрозы жителям севера [Израиля]".

Ранее армия Израиля сообщила о нанесении ударов по военным лагерям сил специального назначения "Радван" военного крыла шиитского движения "Хезболлах" в долине Бекаа в Ливане. По данным израильских военных, атакованные объекты использовались для "проведения тренировок и подготовки боевиков к осуществлению террористических операций против Государства Израиль", в ходе которых они обучались "использованию различных видов оружия".