15 июля, 12:05,
обновлено 15 июля, 12:22
Ближневосточный конфликт

Глава МО Израиля назвал удары на востоке Ливана "сигналом" для "Хезболлах"

Исраэль Кац отметил, что атаки означают недопустимость восстановления его боевого потенциала через укрепление сил специального назначения "Радван"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Удары израильских ВВС по военным лагерям в долине Бекаа на востоке Ливана являются "четким сигналом" движению "Хезболлах" о недопустимости восстановления его боевого потенциала через укрепление сил специального назначения "Радван" этой шиитской организации. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Удары в Ливане - четкий сигнал движению "Хезболлах", которое планирует восстановить с помощью сил "Радван" свой потенциал для проведения атак на Израиль. Это также сигнал ливанскому правительству, которое несет ответственность за соблюдение соглашения [о прекращении огня в Ливане]", - заявил Кац. Высказывания министра обороны цитирует портал Ynet.

Кац добавил, что Израиль "ответит с максимальной силой на любые попытки восстановления потенциала и позиций" движения "Хезболлах". По его словам, израильская армия также "будет наносить удары по каждому террористу для предотвращения любой угрозы жителям севера [Израиля]".

Ранее армия Израиля сообщила о нанесении ударов по военным лагерям сил специального назначения "Радван" военного крыла шиитского движения "Хезболлах" в долине Бекаа в Ливане. По данным израильских военных, атакованные объекты использовались для "проведения тренировок и подготовки боевиков к осуществлению террористических операций против Государства Израиль", в ходе которых они обучались "использованию различных видов оружия". 

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