TAC: БРИКС усиливается как альтернатива однополярной модели США

По данным обозревателя журнала Теда Снайдера, многие тарифные угрозы президента США Дональда Трампа, включая те, которые направлены на БРИКС и на страны, которые хотели бы присоединиться к этому объединению, "были явно направлены на защиту гегемонии США и создание препятствий для формирующейся многополярности"

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Завершившийся на прошлой неделе саммит БРИКС свидетельствует о том, что это объединение "представляет собой растущую многополярную альтернативу однополярной модели мирового управления, продвигаемой США - альтернативу, которая становится все более привлекательной" для многих стран. Такое мнение выразил в статье для журнала The American Conservative (TAC) обозреватель Тед Снайдер.

"Китай, Россия и другие незападные страны создают жизнеспособную альтернативу мировому порядку, возглавляемому США", - пишет он. По мнению колумниста, многие тарифные угрозы президента США Дональда Трампа, включая те, которые направлены на БРИКС и на страны, которые хотели бы присоединиться к этому объединению, "были явно направлены на защиту гегемонии США и создание препятствий для формирующейся многополярности".

"Однако они дали противоположный эффект, подтолкнув страны к более тесному сотрудничеству с БРИКС и усилив торговлю между его государствами-членами, включая расчеты в национальных валютах вместо доллара США", - говорится в публикации.

Саммит БРИКС проходил в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. Помимо членов группы и государств-партнеров, в нем приняли участие другие страны, в том числе Мексика, Турция, Уругвай и Чили. Главными темами обсуждений стали вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления искусственным интеллектом, укрепления мира и безопасности.