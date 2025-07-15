Как отметила газета, американский лидер "дал понять, что поддерживает эту идею"

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским обсуждал возможность передачи Украине дополнительных дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее данным, Трамп в телефонном разговоре 4 июля призвал Зеленского нарастить удары вглубь российской территории. Источники издания также подтвердили информацию американских СМИ о том, что глава Белого дома интересовался у Зеленского о возможности нанесения ударов по Москве в случае предоставления Соединенными Штатами дальнобойного оружия Киеву.

Как отметила газета, Трамп "дал понять, что поддерживает эту идею". Источники FT добавили, что тем самым он намеревается заставить Кремль "сесть за стол переговоров". FT подчеркнула, что на данный момент остается неясным, передаст ли Трамп дальнобойные виды вооружений киевским властям.

Отмечается, что на конференции по восстановлению Украины, которая состоялась на прошлой неделе в Риме, американская делегация передала украинской стороне список потенциальных вооружений, которые могут быть поставлены киевским властям через третьих лиц. По информации издания, таким образом Трамп сможет обойти решение о приостановке прямых поставок американской военной помощи со стороны Конгресса США, поскольку оружие будет продано европейским союзникам, которые в свою очередь затем направят его на Украину.

Газета добавила, что дальность полета ракет ATACMS составляет 300 км, поэтому ими нельзя будет дотянуться до Москвы или Санкт-Петербурга. При этом издание сообщило, что Киев ранее просил ракеты Tomahawk, дальность полета которых достигает 1,6 тыс. км. Однако в администрации Трампа испытывают опасения из-за "нехватки сдержанности" со стороны Украины в случае их передачи, указала FT.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.