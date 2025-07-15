По данным телеканала, они ударили по механизированным колоннам спецподразделений МВД и Минобороны переходного правительства, направленных в южные районы, чтобы остановить столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов

БЕЙРУТ, 15 июля. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли по меньшей мере три удара по районам сосредоточения сирийских сил безопасности, которые проводили операцию по зачистке города Эс-Сувейда - административного центра одноименной провинции на юге страны. Об этом сообщил телеканал Sham TV.

По его информации, самолеты атаковали механизированные колонны спецподразделений МВД и Минобороны переходного правительства, направленные в южные районы, чтобы остановить столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов. Кроме того, в течение часа израильская авиация нанесла еще два удара непосредственно по городу и его окрестностям. О последствиях израильского авианалета сведений не приводится.

Как заявил агентству SANA представитель Минобороны арабской республики Хасан Абдель Гани, правительственные войска начали вывод тяжелой техники и вооружений из Эс-Сувейды. По его словам, контроль над городом и провинцией передан силам безопасности, которые приступят к разоружению боевиков незаконных формирований.