Управление ранее подтвердило казнь 26 небоеспособных человек, включая пленных РФ, украинскими военными с февраля 2022 года

ЖЕНЕВА, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжают интервьюировать российских военнопленных и фиксировать случаи пыток и жестокого обращения со стороны украинских властей. Об этом говорится в пресс-релизе управления.

"Мы также продолжаем проводить беседы с российскими военнопленными, удерживаемыми Украиной, документируя использование неофициальных мест содержания под стражей, а также случаи пыток и жестокого обращения на ранних этапах плена", - указывается в сообщении.

Ранее УВКПЧ подтвердило казнь 26 небоеспособных человек, включая российских военнопленных, украинскими военными с февраля 2022 года. Кроме того, управление располагает сведениями о пытках военнопленных со стороны ВСУ, в том числе о двух неофициальных местах интернирования в окрестностях Киева, где военнопленные содержались порядка 14 месяцев без связи с внешним миром. Эти данные были приведены в очередном докладе УВКПЧ о ситуации с правами человека на Украине.