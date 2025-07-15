Законопроект "О приостановлении для Украины действия Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении" был внесен в Раду правительством 11 июля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Верховная рада приняла законопроект о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Верховная рада приостановила действие Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении", - написал он в своем Telegram-канале.

Законопроект "О приостановлении для Украины действия Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении" был внесен в Раду правительством страны 11 июля в исполнение поручения Владимира Зеленского, который 29 июня подписал указ, предписав кабмину "безотлагательно обеспечить принятие в установленном порядке мер по выходу Украины из Конвенции".

Украина подписала конвенцию в 1999 году и ратифицировала в 2005. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев не выполнял положения конвенции и до объявления о решении выйти из нее использовал противопехотные мины против гражданского населения.

Ранее о выходе из Оттавской конвенции сообщили Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения боевых действий.