В Ираке допускают новый удар Израиля по Ирану

Как отметил иракский премьер Мухаммед ас-Судани, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху с большой вероятностью вновь примет такое решение

КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с большой вероятностью вновь примет решение об ударах по территории Ирана, чтобы не допустить стабилизации ситуации в регионе и сохранить свой пост. Такую точку зрения высказал премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в интервью арабской газете Asharq al-Awsat.

"Все знают, что Нетаньяху не соблюдал условия перемирия в Газе и в Ливане. Весьма вероятно, что он снова нападет на Иран. Кажется, его политическая стратегия нацелена на продолжение регионального конфликта, чтобы он сохранил свои политические позиции", - сказал глава иракского правительства в ответ на вопрос о вероятности новой ирано-израильской эскалации.

Как отметил ас-Судани, в ходе обмена ударами между Ираном и Израилем иракское руководство было крайне "обеспокоено вопросами региональной стабильности" и ситуацией у своих границ. "Нельзя наблюдать за тем, как полыхает соседняя страна, и пребывать в уверенности, что пламя не перекинется на вас", - добавил политик.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.