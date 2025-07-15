Режим будет действовать до 5 ноября

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Верховная рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней начиная с 7 августа - до 5 ноября. Трансляцию из Рады вел депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

За продление военного положения проголосовали 320 депутатов, против - один (сам Гончаренко). Позже парламентарии также поддержали решение и о продлении мобилизации: за него выступили 304 депутата, против - 1 (все тот же Гончаренко), еще 1 депутат воздержался. Военное положение и мобилизация будут действовать на Украине до 5 ноября. Это уже 16-е голосование в украинском парламенте с февраля 2022 года по продлению этих режимов.

В понедельник Владимир Зеленский в очередной раз внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на три месяца. Из-за их постоянного продления на Украине с 2024 года не проводились ни парламентские, ни президентские выборы, чем и пользуется Зеленский, оставаясь у власти. В предыдущий раз, 15 апреля, Зеленский даже инициировал продление режимов заранее - за месяц до окончания действовавших сроков. В этот раз он также внес законопроекты почти за месяц до даты окончания действующих режимов - 6 августа.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти, в том числе пытается устранить потенциальных политических оппонентов и затянуть мирное урегулирование. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов.