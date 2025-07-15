В Совбезе Киргизии назвали логичным признание Россией Исламского Эмирата Афганистан

Секретарь Совета национальной безопасности республики Бактыбек Бекболотов подчеркнул, что Бишкек продолжает оказывать гуманитарную помощь Афганистану, в том числе этническим киргизам в афганском Памире, но без заявлений о формальном признании нынешних властей страны

БИШКЕК, 15 июля. /ТАСС/. Признание Россией Исламского Эмирата Афганистан является логичным шагом, который поспособствует укреплению безопасности в регионе и стабилизации ситуации в стране. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Киргизии Бактыбек Бекболотов в интервью изданию "Союзники.ОДКБ".

"На последнем заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Чолпон-Ате, не забывая о требованиях к международным обязательствам талибов по устранению угроз с афганской территории, были подтверждены намерения содействовать Афганистану в становлении в качестве мирной и стабильной страны и обозначена готовность сторон участвовать в международных усилиях по развитию Афганистана при центральной координирующей роли ООН, а также звучали новые призывы к международному сообществу наращивать гуманитарную помощь афганскому народу. В этом контексте вполне обоснованно и логично выглядит официальное признание Российской Федерацией Исламского Эмирата Афганистан. Тем не менее это не означает, что другие государства в скором времени поступят также", - сказал он.

Бекболотов подчеркнул, что Бишкек продолжает оказывать гуманитарную помощь Афганистану, в том числе этническим киргизам в афганском Памире, но без заявлений о формальном признании нынешних властей страны.

Ранее МИД РФ сообщил ТАСС, что Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. 1 июля в Москву прибыл новый посол этой страны в РФ Гуль Хасан, 3 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот. 17 апреля Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановке действия запрета на деятельность движения "Талибан" в РФ. Как отмечали в МИД России, снятие террористического статуса с "Талибана" открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов.

В сентябре прошлого года МИД Киргизии информировал, что компетентные органы решили исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций на территории республики.