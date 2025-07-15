Руководитель Бюро военно-политического анализа предположил, что отсрочка нужна американскому лидеру, поскольку в США и Европе начинается период летних отпусков, и активная политическая жизнь возобновится только в сентябре

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа о поставках вооружений Украине через НАТО не приведет к немедленным изменениям на поле боя, а фактически откладывает рассмотрение украинского вопроса до сентября. Такое мнение высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с ТАСС.

"Трампу нужно было просто перебросить новый этап консультаций по украинскому кейсу на начало сентября. Он также убедил европейских партнеров воздержаться от новых санкционных решений против России в течение 50 дней", - отметил собеседник агентства.

Специалист предположил, что отсрочка нужна Трампу, поскольку в США и Европе начинается период летних отпусков, и активная политическая жизнь возобновится только в сентябре.

Говоря о поставках оружия, Михайлов указал, что пока "Украина пользуется теми остатками пакетов вооружения, которые согласовывали при администрации Джо Байдена". Хотя Трамп упомянул о поставках ракет ATACMS с дальностью поражения свыше 300 км, включая оперативно-тактические комплексы, собеседник ТАСС подчеркнул, что российские системы ПВО успешно справляются с подобными угрозами. "Наши специалисты, которые работают на зенитных ракетных комплексах малой и средней дальности, справляются с атаками", - сказал он.

Кроме того, как указал военный аналитик, передача Украине 17 зенитных комплексов Patriot будет осуществляться не напрямую из США, а через европейских партнеров. "Процесс очень не быстрый, вероятно, растянется на долгие месяцы, а может быть, даже и дольше", - пояснил он.

Переговорный трек

Что касается переговоров по Украине, по словам эксперта, не в интересах Трампа сейчас обрывать этот процесс. "Даже когда он ссылается на Россию, якобы не идущую на уступки, ему принципиально важно сохранить статус решающего, который ведет всех к миру, миротворца", - отметил Михайлов.

Он добавил, что принятое Трампом решение о паузе связано и с тем, что до летних каникул он уже ничего не успевает, тем более при наличии внутренних проблем, включая "эпштейновские списки".

Аналитик также указал на внутренний кризис на Украине, который затрагивает и перегорный процесс. "Мы видим, что будут перемены в руководстве. Владимир Зеленский начинает тасовать свою колоду", - пояснил он.

Перспективы сентября

Михайлов предположил, что после летнего перерыва западные политики могут предложить новые инициативы, но их содержание пока остается неясным. "Что нам предложит Трамп через 50 дней - не знает никто, возможно, даже он сам", - резюмировал собеседник ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Россия продолжит выполнять задачи специальной военной операции независимо от заявлений западных лидеров.