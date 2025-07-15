Киргизия предлагает сделать форум ОДКБ по кибербезопасности ежегодным

Мероприятие можно проводить как в республике, так и "в порядке председательства стран", отметил секретарь Совбеза страны Бактыбек Бекболотов

БИШКЕК, 15 июля. /ТАСС/. Киргизия предлагает странам - партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сделать проводимый под эгидой организации форум по кибербезопасности ежегодным. Об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Бактыбек Бекболотов в интервью изданию "Союзники. ОДКБ".

"Надеюсь, что такой формат получит свое развитие в виде ежегодно проводимого мероприятия, прирастающего повесткой и практическими действиями. Хотелось бы, чтобы запомнилось и место проведения, поэтому могу предложить примерное название форума - "Иссык-Кульская киберинициатива". Что касается места, то можно проводить на постоянной основе у нас, в Кыргызстане, а можно и в порядке председательства стран", - сказал он.

Первая международная конференция по кибербезопасности под эгидой ОДКБ состоялась 19 июня 2025 года в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Киргизии. В ней приняли участие свыше 150 руководителей и экспертов правоохранительных органов, отвечающих за кибербезопасность соответствующих национальных структур, специалистов в сфере защиты цифровой информации и IT-компаний.

"Первый опыт проведения такой конференции - важный шаг в этом направлении. Очень полезен профессиональный и интеллектуальный багаж экспертов высокого уровня, представителей государственных органов и различных организаций. Это уникальная возможность услышать друг друга, обсудить насущные вопросы и наметить пути взаимодействия", - считает Бекболотов.

Он уверен, что результаты первой конференции будут способствовать укреплению доверия между странами, повышению уровня защиты в цифровой сфере и "формированию общего понимания того, как действовать перед лицом современных угроз".