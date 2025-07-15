Сийярто: главы МИД ЕС не договорились по 18-му пакету санкций против РФ

Словакия по-прежнему увязывает вопрос о принятии 18-го санкционного пакета с предоставлением ей гарантий энергоснабжения в связи с планом Еврокомиссии по отказу от российской нефти и газа к началу 2028 года, отметил глава МИД Венгрии

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь согласия по поводу 18-го пакета санкций против России. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании в столице Бельгии.

"На данный момент новый пакет санкций не принят", - сказал он в беседе с венгерскими журналистами в Брюсселе. Разговор транслировал телеканал М1.

Сийярто пояснил, что Словакия по-прежнему увязывает вопрос о принятии 18-го санкционного пакета с предоставлением ей гарантий энергоснабжения в связи с планом Еврокомиссии по отказу от российских нефти и газа к началу 2028 года. "Таких гарантий она пока не получила", - отметил министр, добавив, что Венгрия поддерживает позицию Словакии.

"Словаки до сих пор не получили гарантий, которые они могли бы считать достаточными в связи с предложением Еврокомиссии о принудительном прекращении поставок российских энергоносителей. Я не хочу комментировать то, что Еврокомиссия считает достаточным или гарантированным, это будут решать словаки, основываясь на их собственной точке зрения, но они указали, что до тех пор, пока такие гарантии не будут им предоставлены, они не могут поддержать 18-й санкционный пакет", - уточнил Сийярто.

Он также рассказал, что 18-й пакет санкций долго обсуждался на сегодняшнем совещании и подавляющее большинство его участников поддержали введение новых ограничительных мер против РФ. При этом глава МИД "одной большой европейской страны" заявлял, что санкции необходимо ужесточить, поскольку предыдущие 17 пакетов на сработали. Сийярто счел такую логику странной, поинтересовавшись, зачем продолжать подобную санкционную политику, если она доказала свою неэффективность.

Сийярто отметил, что 18-й пакет санкций против России не "нарушает фундаментальных интересов" Венгрии в экономике, торговле или энергетической безопасности, поскольку она сумела путем "напряженных переговоров" с союзниками не допустить включения в него каких-либо опасных для себя положений. В то же время Венгрия, как и Словакия, выступает против плана Еврокомиссии по отказу от российских нефти и газа, который приведет к повышению цен на энергоносители и увеличению расходов венгерских семей на услуги ЖКХ. Сийярто подтвердил, что Будапешт не поддерживает эту инициативу Брюсселя и намерен продолжать консультации на эту тему с Еврокомиссией.