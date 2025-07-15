Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины

Владимир Зеленский уже анонсировал, что после ухода с поста премьера Денис Шмыгаль станет новым министром обороны

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал заявление об отставке.

"Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", - говорится в заявлении, фото которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

Заявление датировано 15 июля. Планируется, что Верховная рада рассмотрит увольнения министров уже в среду, а голосование парламента по новым кандидатурам ожидается 17 июля.

Шмыгаль занимает свою должность с 4 марта 2020 года. В связи с военным положением срок его пребывания на посту премьера оказался наибольшим за всю историю Украины - более пяти лет.

14 июля Владимир Зеленский сообщил, что предложил первому вице-премьеру - министру экономики Украины Юлии Свириденко возглавить правительство, хотя по конституции предложить кандидатуру главы кабмина должно парламентское большинство. Свириденко называют человеком главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

В тот же день Зеленский сообщил, что Шмыгаль после отставки с поста премьера займет пост министра обороны страны. При этом нынешнего министра обороны Украины Рустема Умерова, возглавляющего также делегацию Киева на переговорах с РФ, планируют отправить послом в США. В последние дни украинские СМИ активно писали о том, что в США живет семья Умерова.