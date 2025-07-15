Американское правительство не должно недооценивать эту готовность, указал канцлер ФРГ

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Евросоюз готов при необходимости ввести торговые тарифы на американские товары в ответ на решение США обложить с 1 августа весь экспорт ЕС пошлинами в 30%. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.

"Американское правительство не должно недооценивать нашу готовность отреагировать похожими мерами на чрезмерно высокие таможенные сборы", - предупредил он. Тем не менее Мерц выразил надежду на то, что сторонам удастся уладить тарифный конфликт. Канцлер отметил, что находится в контакте по этому вопросу с президентом США Дональдом Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Нашей целью был и остается скорейший поиск решения, которое бы облегчило торговлю с Соединенными Штатами и предусматривало бы возвращение к более низким пошлинам", - сказал Мерц.

Трамп опубликовал 12 июля в Truth Social письмо главе Еврокомиссии, в котором говорится, что с 1 августа США "вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США". В послании подчеркивалось, что новые тарифы будут введены "отдельно от секторальных пошлин", которые составляют сейчас для товаров из ЕС 10%. Аналогичные меры объявлены в отношении Мексики.

Как заявил американский президент, пошлины будут отменены, если ЕС и Мексика начнут производить свою продукцию на территории США. При этом он отметил, что в случае ответных действий и введения контрмер к 30-процентным пошлинам, которые Вашингтон намерен взимать, будет добавлена сумма, на которую власти Евросоюза и Мексики решат поднять свои тарифы на американскую продукцию.

Как ранее сообщила газета Politico, ЕС в ответ готов ввести пошлины на товары из США на сумму 72 млрд евро. По сведениям издания, самой крупной позицией являются самолеты и авиакомплектующие (11 млрд евро), что потенциально может нанести серьезный удар по авиапроизводителю Boeing.