Есть слухи о том, что режим, правящий в Тель-Авиве, воспользовавшись прекращением огня, стремительно укрепляет и восстанавливает свою систему противовоздушной обороны, указал Казем Джалали

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Иран не будет идти на уступки в вопросах безопасности при проявлении агрессии Израиля. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали "Известиям".

"Сейчас время от времени мелькают слухи о том, что режим, правящий в Тель-Авиве, воспользовавшись прекращением огня, стремительно укрепляет и восстанавливает свою систему противовоздушной обороны и реорганизует боевую организацию ослабленной армии для нового вторжения на иранские земли, - указал дипломат. - Иран не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах своей национальной безопасности".

Посол обратил внимание, что при нападении Израиля, Иран "не будет проявлять терпение к агрессии" и даст решительный ответ.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.