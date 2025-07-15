Под термином трансграничных репрессий подразумевается преследования представителей иранской оппозиции в других государствах, в том числе на территории ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Главы МИД ЕС ввели санкции против восьми граждан Ирана за преследования оппозиции и нарушения прав человека. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, принятом по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

"Совет ЕС ввел санкции против восьми иранских физических лиц и одной организации за нарушения прав человека и трансграничные репрессии", - говорится в документе.

Под термином трансграничных репрессий подразумевается преследования представителей иранской оппозиции в других государствах, в том числе на территории ЕС.