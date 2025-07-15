Reuters: ЕС позволит создать приемлемые условия для поставок газа в Словакию

Премьер республики Роберт Фицо и члены его правительства заявляют, что для них при голосовании о новых санкциях приоритетом является защита национальных интересов

БРАТИСЛАВА, 15 июля. /ТАСС/. Евросоюз позволит внести поправки в долгосрочные контракты на поставки газа из РФ для создания более приемлемых условий для Словакии, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Ранее Фицо информировал, что получил от Еврокомиссии (ЕК) предложения гарантий для Словакии по поставкам ей газа в случае запрета на его импорт в Евросоюз из РФ. Данные гарантии обуславливаются поддержкой республикой 18-го пакета антироссийских санкций.

Фицо и члены его правительства заявляют, что для них при голосовании о новых санкциях приоритетом является защита национальных интересов. Предлагаемое ЕК с 1 января 2028 года введение полного запрета на импорт российского газа в ЕС, как отмечают они, неприемлемо для Словакии. Республика настаивает на гарантиях, что в случае его утверждения будет и далее получать газ по разумным ценам и в необходимом объеме.