По информации телеканала, помимо складов атакован командный пункт и топливное хранилище

БЕЙРУТ, 15 июля. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС уничтожили командный пункт и склады с боеприпасами в городе Эзраа на юге Сирии. Об этом сообщил государственный телеканал Syria TV.

В Эзраа, находящемся в 65 км от Дамаска, находится полевой лагерь 12-го танкового полка. Уничтожен командный пункт, склады с боеприпасами и топливное хранилище.

По информации телеканала, самолеты атаковали механизированные колонны спецподразделений МВД и Минобороны, которые прибыли из Дамаска в южные районы для восстановления там стабильности и разоружения отрядов сил самообороны горцев-друзов.

В первой половине дня самолеты Израиля трижды атаковали наземные цели в городе Эс-Сувейда (90 км от Дамаска) и его окрестностях. О последствиях воздушных рейдов и потерях сведений не поступало.

Правительство Израиля после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывалось в поддержку сирийских друзов и выражало намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.