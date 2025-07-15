Как отметил замначальника пограничного миграционного контрольного пункта "Дариали" Лука Пааташвили, граждане Украины не имеют необходимых для пересечения границы документов и впускать их в страну опасно тем, что они могут совершить преступление

ТБИЛИСИ, 15 июля. /ТАСС/. Около 80 украинских граждан, которых депортировали из России, не впускают власти Грузии, они находятся на российско-грузинской границе. Об этом сообщил замначальника пограничного миграционного контрольного пункта "Дариали" Лука Пааташвили.

"В последний период участились попытки пересечения границы Грузии украинскими гражданами, однако, указанные граждане Украины не являются туристами. Эти лица, большинство из них, осуждены за особо тяжелые преступления, такие как убийства, изнасилования, связанные с наркотиками преступления, в частности, сбыт наркотиков", - сообщил Пааташвили телекомпании "Имеди".

Как отметил Пааташвили, украинские граждане не имеют необходимых для пересечения границы документов и, в то же время, впускать их в страну опасно тем, что они могут совершить преступление. "Они депортированы в Грузию из Российской Федерации. Речь примерно о 80 людях. На данном этапе их условия нормальные, они ждут", - отметил Пааташвили. Также, по его словам, являются ли они украинскими гражданами, точно не установлено, так как у них нет необходимых документов.

Ранее телеканал ВВС сообщил, что украинских граждан, депортированных из РФ, отказывается принимать Молдавия.