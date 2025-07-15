Венгрия внесет в ЕС предложение о санкциях за нарушение прав человека на Украине

Глава МИД республики Петер Сийярто отметил, что ЕС должен принять меры в связи с жестокими действиями украинских властей по отношению к своим гражданам в ходе принудительного призыва на военную службу

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Венгрия 16 июля инициирует введение санкций Евросоюза против военных на Украине, виновных в нарушении прав человека, в том числе смерти венгерского гражданина в Закарпатье. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после совещания с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

"Завтра в Брюсселе мы официально представим наше предложение. Сегодня на заседании Совета министров иностранных дел я объявил, что Венгрия инициирует внесение в санкционный список Европейского союза украинских военнослужащих, которые до смерти избили венгра и несут за это ответственность. Это тот минимум, который Европейский союз должен сделать в этом вопросе", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в Брюсселе, которая транслировалась телеканалом М1.

"В Европейском союзе действует глобальный режим санкций в области прав человека, который распространяется на любой регион мира в случае систематического нарушения прав человека, например пыток, других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения", - напомнил Сийярто.

Он считает, что под это определение подпадают действия украинских силовиков, вызвавшие гибель 45-летнего закарпатского венгра Йожефа Шебештьена, не желавшего отправляться на фронт. Этот человек, проживавший в Берегово (Закарпатская область) и имевший двойное гражданство, 6 июля умер в больнице от травм после избиения на призывном пункте.

"Мы считаем это неприемлемым и шокирующим, но в равной степени неприемлемым и шокирующим является безразличие со стороны европейских лидеров к тому, что происходит на улицах Украины", - отметил министр. Он заявил, что ЕС должен принять меры в связи с жестокими действиями украинских властей по отношению к своим гражданам в ходе принудительного призыва на военную службу. Сийярто уточнил, что доказательства подобных действий содержатся в недавнем докладе комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти о положении на Украине.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В местных соцсетях регулярно публикуют видео о силовой мобилизации и конфликтах граждан с военкомами в разных городах.