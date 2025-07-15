Руководство страны приняло такое решение, так как гарантии, которые ЕК намерена предоставить республике о поставках газа после ожидаемого введения запрета на его импорт из РФ, оказались для Братиславы недостаточными

БРАТИСЛАВА, 15 июля. /ТАСС/. Словакия потребует отсрочить голосование о 18-м пакете санкций Евросоюза против РФ. Об этом написал премьер-министр республики Роберт Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Представитель Словакии [при штаб-квартире ЕС в Брюсселе] получил поручение, чтобы сегодня потребовать отсрочки голосования о 18-м пакете санкций", - написал Фицо.

Руководство Словакии приняло такое решение, так как гарантии, которые Еврокомиссия (ЕК) намерена предоставить республике о поставках газа после ожидаемого введения запрета на его импорт из РФ, оказались для Братиславы недостаточными.

Фицо, как словацкие СМИ проинформировали 14 июля, получил от ЕК письмо с предложением гарантий для Словакии по поставкам ей газа в случае запрета на его импорт из РФ. Эти гарантии обуславливаются поддержкой республикой 18-го пакета антироссийских санкций. Премьер направил предложения ЕК лидерам ведущих политических партий страны.

"Их реакция такова, что гарантии ЕК для Словакии недостаточны, или, вообще, являются ничем", - написал Фицо в Facebook. Он также отметил, что правительственная коалиция отвергает "предложение ЕК остановить поставки российского газа с 2028 года" и "наилучшим решением данной ситуации было бы предоставление Словакии исключения, которое позволило бы ей выполнять контракт с российским "Газпромом" до окончания его действия в 2034 году, что на сегодняшний момент ЕК принципиально отвергает, так как предоставлением подобного исключения поставила под сомнение суть антироссийских санкций".

Фицо и члены его правительства заявляют, что для них при голосовании о новых санкциях приоритетом является защита национальных интересов. Предлагаемое ЕК с 1 января 2028 года введение полного запрета на импорт российского газа в ЕС, как отмечают они, неприемлемо для Словакии. Республика настаивает на гарантиях, что в случае его утверждения будет и далее получать газ по разумным ценам и в необходимом объеме.