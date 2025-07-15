Президент США лишь задавал вопрос, а не поощрял дальнейшее кровопролитие, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Белый дом утверждает, что президент США Дональд Трамп не призывал Владимира Зеленского к нанесению новых ударов вглубь России, в том числе по Москве, вопреки публикации в британской газете Financial Times (FT).

"Президент Трамп лишь задавал вопрос, а не поощрял дальнейшее кровопролитие. Он неустанно работает над тем, чтобы положить конец кровопролитию и этой войне", - заявила журналу Newsweek пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя упомянутую статью в FT. С точки зрения Ливитт, "Financial Times печально известна выдергиванием слов из контекста для получения "кликов" (то есть увеличения читаемости и популярности - прим. ТАСС), потому что газета умирает".

Публикация Financial Times

По сведению FT, Трамп в разговоре с Зеленским 4 июля обсуждал возможность передачи Украине дополнительных тактических баллистических ракет ATACMS, а также призывал нарастить число ударов вглубь российской территории. Источники издания также подтвердили информацию американских СМИ о том, что хозяин Белого дома интересовался у Зеленского возможностью нанесения ударов по Москве в случае предоставления Вашингтоном оружия большой дальности Киеву. Как отметила газета, Трамп "дал понять, что поддерживает эту идею". Источники FT добавили, что таким образом он рассчитывает вынудить Кремль "сесть за стол переговоров". FT подчеркнула, что на данный момент остается неясным, передаст ли Трамп вооружения большой дальности Киеву.

Отмечается, что на конференции по восстановлению Украины, которая состоялась на прошлой неделе в Риме, американская делегация передала украинской стороне список потенциальных вооружений, которые могут быть поставлены Киеву через третьих лиц. Согласно информации FT, Трамп за счет этого сможет обойти решение о приостановке прямых поставок американской военной помощи со стороны Конгресса США, поскольку оружие будет продано европейским союзникам, которые в свою очередь затем направят его на Украину.

Газета добавила, что дальность полета ракет ATACMS составляет 300 км, поэтому их применение не позволить нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу. При этом газета передала, что Киев ранее просил у Вашингтона крылатые ракеты Tomahawk, дальность полета которых достигает 1,6 тыс. км. Однако в администрации Трампа испытывают опасения из-за "нехватки сдержанности" со стороны Украины в случае их передачи, добавила FT.

Белый дом не ответил на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию FT и пояснить, соответствует ли переданная газетой информация действительности.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.