Председатель Консультативного совета Национального собрания Али бен Салех ас-Салех заверил, что королевство "высоко ценит отношения, которые имеются между двумя странами" в разных областях

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Председатель Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али бен Салех ас-Салех считает, что Россия стоит во главе прогрессивного человечества. На встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко руководитель верхней палаты парламента Бахрейна заверил, что его страна высоко ценит отношения с Москвой и готова к их развитию.

"Россия - это та страна, которая стоит во главе прогрессивного человечества", - сказал Али бен Салех ас-Салех. "Россия продолжает развиваться, и мы с большим интересом следим за ее развитием", - отметил он.

Глава верхней палаты парламента Бахрейна заверил, что королевство "высоко ценит отношения, которые имеются между двумя странами" в разных областях. Он обратил внимание на то, что эти отношения насчитывают многие годы. "Я знаю, что бахрейнский жемчуг высоко ценился в России еще много-много лет назад. А нас очень вдохновляю российские культура, литература", - привел примеры Али бен Салех ас-Салех. Парламентарий подчеркнул важность развития взаимодействия по экономическим направлениям.

"Мы рассматриваем нашу страну как вашего друга. Мы высоко ценим отношения дружбы. И наш король [Хамад бен Иса Аль Халифа] неоднократно подчеркивал важность развития отношений с Россией", - заверил глава верхней палаты парламента Бахрейна. Он напомнил, что на недавнем Петербургском международном экономическом форуме Байхрейн имел статус страны-гостя. Али бен Салех ас-Салех полагает, что нынешний визит делегации Бахрейна "подтверждает, что двусторонние отношения получают дальнейшее поступательное развитие, открывают новые горизонты для обмена мнениями, для последующих визитов друг к другу".