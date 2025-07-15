Эксперт Кавано: угрозы Трампа не приблизят урегулирование на Украине и повредят США

Как считает сотрудник вашингтонского аналитического центра Defense Priorities, заявление президента США о готовности ввести "вторичные пошлины" в отношении России и ее торговых партнеров "не было хорошо разъяснено"

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о новых поставках американского оружия Киеву и готовности принять экономические меры против России не приблизят урегулирование конфликта на Украине, но нанесут ущерб интересам Вашингтона. Такое мнение выразила сотрудник вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавано в статье, опубликованной на портале Responsible Statecraft.

Комментируя заявления американского лидера о планах ввести пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не достигнут договоренностей по Украине в течение 50 дней, Кавано отметила, что "эта угроза вряд ли изменит" расчеты российской стороны или "обеспечит прекращение конфликта в краткосрочной перспективе". "Вместо этого установление Трампом крайнего срока, скорее всего, осложнит жизнь ему самому, ограничит его гибкость в будущем, отдалит желаемое им урегулирование и вынудит его сделать шаги, которые, скорее, навредят интересам США, нежели будут им способствовать", - добавила она.

По мнению Кавано, заявление Трампа о готовности ввести "вторичные пошлины" в отношении РФ и ее торговых партнеров "не было хорошо разъяснено". По мнению эксперта, не вполне ясно, намерен ли американский лидер наложить пошлины на поставки из России или ввести "вторичные санкции" в отношении торговых партнеров. Как уточнила Кавано, "если Трамп говорит о тарифах в торговле России и США, то его угроза является пустой". "США в 2024 году импортировали российских товаров лишь на $3 млрд, это означает, что американские пошлины не приведут к серьезным издержкам для Москвы, если вообще приведут к каким-либо", - пояснила она.

По мнению эксперта, при введении Соединенными Штатами рестрикций в отношении торговых партнеров России, включая Китай, Индию и страны ЕС, "последствия для России были бы серьезнее". Однако это "создаст политические и экономические трудности для Вашингтона", поскольку помешает достижению торговых договоренностей с упомянутыми государствами.

Как полагает Кавано, "нет никаких гарантий, что даже вторичные санкции ограничили бы российские доходы", поскольку Москва научилась обходить такие рестрикции. Кроме того, по ее мнению, "российская экономика продемонстрировала невероятную устойчивость к воздействию экономического оружия, которое США и их союзники до сих пор применяли, и нет причин ожидать, что в этот раз что-то будет иначе".

Поставки оружия не помогут Киеву

"Если возможности Трампа заставить [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров с помощью экономических мер ограничены, то инструментов в военной сфере у него еще меньше, - подчеркнула Кавано, говоря о планах Вашингтона поставлять американские вооружения Киеву, если оплачивать их будут европейские страны. "У Путина явное преимущество на поле боя, и новое соглашение о предоставлении помощи, согласно которому Европа будет покупать американское оружие для отправки на Украину, вряд ли это изменит", - добавил она.

"Те вооружения, которые Европа сможет быстро отправить [Украине], купив их у США или взяв их из своих запасов, будут ограничены по объемам и по типу", - отметила Кавано. По ее оценкам, США и их европейские союзники сейчас "не располагают большими запасами боеприпасов".

Как полагает эксперт, если речь идет о производстве оружия для последующей передачи Киеву, то на реализацию этих планов потребуется время. Кавано считает, что поставки систем Patriot Киеву и ракет-перехватчиков к ним помогут защитить цели в тылу, "но мало что сделают для укрепления линии фронта, которая уже напряжена".

По мнению эксперта, "угрозы Трампа вместо того, чтобы приблизить мир", могут "сделать урегулирование менее вероятным в краткосрочной перспективе", поскольку "ставят под угрозу открывшиеся недавно каналы связи между США и Россией". "Этот ультиматум также угрожает эффективности Трампа в качестве посредника и уменьшает его гибкость, которая требуется для успешного содействия выработке договоренностей между Россией и Украиной", - добавила Кавано.