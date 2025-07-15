Спецпосланник президента США по Украине также встретился с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в ходе своего визита в Киев провел встречу министром обороны Украины Рустемом Умеровым, начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"Вчера встретился с министром обороны Рустемом Умеровым, главой военной разведки Кириллом Будановым и генералом Александром Сырским", - написал он в X.

"Обсудили продолжающуюся войну и серьезные пути к справедливому миру", - добавил Келлог.

Ранее спецпосланник президента США также встретился в Киеве с Владимиром Зеленским.