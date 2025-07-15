Словакия требует от Еврокомиссии исключений из готовящегося запрета странам ЕС закупать российский газ с 2027 года, отметила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас подтвердила, что Евросоюз вновь не смог достичь соглашения по 18-му пакету санкций, и это продолжается уже два месяца. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

"Компромисса по 18-му пакету санкций достичь не удалось", - заявила она. Каллас сообщила что дискуссия на уровне послов "продолжится завтра", отметив с заметным раздражением, что "это продолжается уже 2 месяца".

По мнению Каллас, ЕС нужно как можно скорее принять новые санкции против РФ, чтобы "заставить голодать российскую военную промышленность".

Каллас подтвердила, что Словакия требует от Еврокомиссии исключений из готовящегося запрета странам ЕС закупать российский газ с 2027 года. Этот запрет не имеет отношения к 18-му пакету санкций, однако Словакия увязала эти два вопроса, чтобы добиться для себя послаблений.

Глава евродипломатии отметила, что Еврокомиссия направила Словакии письмо с заверениями, что интересы Братиславы будут учтены в вопросе получения газа, поэтому "мяч теперь находится на словацкой стороне".

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее объявлял, что предложенные Еврокомиссией обещания не устраивают Братиславу, поскольку не содержат никакой конкретики.