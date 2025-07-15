Главы МИД ЕС в конце августа обсудят использование замороженных активов РФ

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас не уточнила, что на неформальных министерских встречах ЕС, которые проходят дважды в год, министры проводят лишь обмен мнениями, а исполнительные и практические решения не принимаются

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел ЕС обсудят в конце августа возможности использования российских активов для финансирования военных поставок Украине. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

"Сегодня мы не обсуждали эту тему. Она будет обсуждаться на "Гимнихе" (неформальной встрече глав МИД) в конце августа", - отметила Каллас, отвечая на вопросы украинских журналистов о российских активах.

Каллас не уточнила, что на неформальных министерских встречах ЕС, которые проходят дважды в год, министры проводят лишь обмен мнениями, а исполнительные и практические решения не принимаются.