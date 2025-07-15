Несмотря на большое количество советников по нацбезопасности и внешнеполитических аналитиков в Белом доме, мнение жены президента США может быть самым весомым, пишет газета

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Мелания Трамп могла в значительной степени повлиять на решение президента США Дональда Трампа о поставках Украине ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, пишет газета The Times.

"Трамп прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если ему очень близки или если их фамилия Трамп", - отметила Мэри Джордан, автор книги про первую леди.

Как подчеркивает The Times, несмотря на большое количество советников по национальной безопасности и внешнеполитических аналитиков в Белом доме, мнение жены президента США может быть самым весомым.