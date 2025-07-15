Причины инцидента не уточняются

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Секретная служба США дала указание работающим на территории возле Белого дома журналистам зайти в комнату для брифингов. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Около 11:30 по местному времени (18:30 мск) сотрудник Секретной службы сказал находившимся на северной лужайке Белого дома журналистам пройти в здание. Причины инцидента не уточняются.

Как сообщил корреспондент газеты Washington Examiner Кристиан Даток, съемочные группы видели, как через ограждение на территорию Белого дома был переброшен какой-то предмет. Он указал, что это мог быть мобильный телефон.