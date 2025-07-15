В управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области отметили, что "Скала" позиционировалась как элитное формирование, способное сдерживать российское наступление

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Десантно-штурмовой полк "Скала", который считается элитным подразделением Вооруженных сил Украины, понес большие потери в Харьковской области и практически перестал существовать как боевая единица на харьковском фронте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

"Особый интерес вызывает ситуация с 425-м отдельным десантно-штурмовым полком "Скала", который считался личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского. Это подразделение, экстренно переброшенное из Львовской области, понесло тяжелые потери в районе Мелового. Полк фактически перестал существовать как боевая единица", - сообщили в пресс-службе.

В УВД отметили, что "Скала" позиционировалась как элитное формирование, способное сдерживать российское наступление. "Однако, как показала практика, даже избранные части ВСУ не выдерживают огневого превосходства российской армии", - подытожили в пресс-службе.

Как сообщило Минобороны России, в июле в результате решительных действий бойцов группировки "Север" был освобожден населенный пункт Меловое в Харьковской области.