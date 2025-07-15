Чрезвычайная конференция по Газе на министерском уровне проходит в Боготе 15-16 июля

МЕХИКО, 15 июля. /ТАСС/. Страны Гаагской группы поддерживают расследование Международного уголовного суда (МУС) в отношении Израиля, а также требуют исполнения решений Международного суда ООН по вопросу оккупации палестинских земель. Об этом на открытии чрезвычайной конференции по Газе в Боготе заявила и.о. главы МИД Колумбии Роса Иоланда Вильявисенсио.

"Цель этой конференции - выйти за рамки заявлений, поддержать расследования Международного уголовного суда [в отношении Израиля], требовать исполнения решений Международного суда ООН [по вопросу оккупации палестинских земель], предлагать конкретные санкции и задействовать все механизмы, предоставляемые международным правом", - заявила Вильявисенсио, чье выступление транслировалось в соцсетях колумбийского МИД.

Она напомнила, что "Колумбия высказалась однозначно, назвав происходящее в Газе геноцидом": в 2018 году Богота признала Государство Палестина, а в 2024 году разорвала отношения с Израилем "из-за несоразмерного применения силы против гражданского населения".

"Эта конференция, проводимая совместно с ЮАР, демонстрирует: правительства стран глобального Юга не соглашаются с тем, чтобы право становилось заложником геополитики. То, что происходит в Палестине, - не случайная трагедия, а режим оккупации и исключения, который международное сообщество больше не может терпеть", - добавила Вильявисенсио.

Чрезвычайная конференция по Газе на министерском уровне проходит в Боготе 15-16 июля. Ее организаторами выступили председательствующие в Гаагской группе Колумбия и ЮАР. Учредителями созданной в январе коалиции стран, выступающих в поддержку Палестины, стали Белиз, Боливия, Гондурас, Колумбия, Куба, Малайзия, Намибия, Сенегал и ЮАР.

Международный суд ООН огласил 19 июля 2024 года свое консультативное заключение по вопросу оккупации палестинских земель. В соответствии с документом Израиль должен как можно скорее свернуть незаконное присутствие на этих территориях, прекратить новую поселенческую деятельность и эвакуировать всех поселенцев. Кроме того, он обязан выплатить репарации за ущерб, причиненный всем физическим и юридическим лицам в результате оккупации палестинских земель. В свою очередь, Прокуратура МУС начала расследование на палестинских территориях в 2021 году. В ведомстве тогда отметили, что расследование касается возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в секторе Газа израильскими силами, а также ХАМАС и другими вооруженными палестинскими группировками. В ноябре 2024 года судебный орган выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.