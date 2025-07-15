Глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" выразила сожаление, так как в плане Франсуа Байра не было упомянуто о возможности сокращения расходов на прием мигрантов или снижение взноса в бюджет ЕС

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пригрозила премьер-министру Франции Франсуа Байру вотумом недоверия, если он не внесет изменения в представленный им план снижения госрасходов. Об этом она заявила в X.

"После семи лет катастрофической неэффективности управления [президент страны] Эмманюэль Макрон и Франсуа Байру не в состоянии добиться реальной экономии и предъявляют французам очередной счет: почти двадцать миллиардов евро в виде налогов и снижения выплат. <...> Если Байру не изменит свой подход, мы выдвинем вотум недоверия", - написала она.

Политик выразила сожаление в связи с тем, что в плане премьера не было упомянуто о возможности сокращения расходов на прием мигрантов или снижение взноса в бюджет ЕС, который в 2026 году должен вырасти на €6 млрд до €29,2 млрд. Также она раскритиковала правительство за отсутствие мер по снижению бюрократической нагрузки на больницы и недостаточные меры поддержки промышленных предприятий.

Ранее Байру представил план по сокращению государственных расходов, призванный снизить дефицит бюджета и уровень госдолга, который уже достиг €3,3 трлн, что составляет порядка 114% ВВП страны. В общей сложности за счет различных мер правительство рассчитывает сэкономить €43,8 млрд в 2026 году, чтобы ограничить дефицит бюджета уровнем 4,6% ВВП - в 2024 году этот показатель составил 5,8%. Байру отметил, что изначально планировал сократить расходы на €40 млрд, однако пришлось поднять планку из-за желания увеличить расходы на оборону, которые в 2026 году возрастут на €3,5 млрд по сравнению с изначальным планом - данная статья расходов будет неприкосновенна и урезать ее не планируется.

Партия "Национальное объединение" располагает крупнейшей однопартийной фракцией в Национальном собрании (нижней палате парламента), насчитывающей 123 из 577 мест, и может оказать решающее влияние на голосование по вопросу о доверии правительству. Тем не менее, исходящие от партии инициативы часто блокируются партиями, входящими в левую коалицию "Новый народный фронт", которая по итогам внеочередных выборов летом 2024 года получила большинство мест в Нацсобрании, поэтому отставка правительства с большей вероятностью может произойти, если вотум будет инициирован левыми политиками.