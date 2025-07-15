Подробностей депутат украинского парламента Ярослав Железняк не привел

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения главе украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталию Шабунину. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Суд избрал меру пресечения Виталию Шабунину в виде личного обязательства", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Подробностей Железняк не привел.

Госбюро расследования Украины в своем телеграм-канале сообщает, что суд обязал подозреваемого не покидать место исполнения обязанностей на военной службе, воздерживаться от общения с другим подозреваемым в уголовном производстве, а также сдать загранпаспорт.

11 июля Шабунину были предъявлены обвинения в уклонении от воинской службы, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, Шабунин был мобилизован в 2022 году, но "под предлогом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу сил обороны", получая при этом жалование. Его также обвиняют в использовании в личных целях внедорожника, который был ввезен на Украину в качестве гуманитарной помощи.

Украинское издание "Страна" сообщало, что Шабунина недавно отправили в Харьковскую область на передовую. Глава ЦПК связывает свою отправку в зону боевых действий с критикой законопроекта, которым предлагалось исключить уголовную ответственность за преступления при выполнении оборонных контрактов, а также за другие критические высказывания в адрес Владимира Зеленского и политики властей в целом.